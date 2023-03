Kuriózní zásah strážníků v Brně: exmilenci se připoutali policejními pouty

/AUDIO/ Kuriózní případ spoutaného páru zaměstnal v severozápadní části Brna městské strážníky. „Po telefonátu na linku 156 přijeli do ulice, kde stál na chodníku sedmatřicetiletý muž a těsně vedle něj o několik let mladší žena. Byli k sobě připnutí policejními pouty. Nejprve působili oba úplně klidně a žena podotkla, že jde o jejího bývalého milence, se kterým měla dlouhý vztah, a on ho náhle a bez jakéhokoliv varování ukončil,“ popisoval v pátek situaci ze čtvrtka mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem popisuje kuriózní případ spoutaného exmileneckého páru. | Audio: MP Brno