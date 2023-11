Muž z Brna brutálně týral své syny. Krajský soud ho potrestal osmi lety vězení

„Proboha co jste to za otce?" zaznělo v pondělí z úst soudce Krajského soudu v Brně. Obžalovaný muž své syny bil, ponižoval a nutil je jíst psí konzervy. V srpnu loňského roku třiatřicetiletý M.K. obě děti zmlátil paličkou na maso do hlavy i obličeje tak, že strávily téměř dva týdny v nemocnici.

Muž několik let týral své nezletilé syny. Krajský soud ho poslal na osm let do vězení. | Foto: Deník/Robin Fajmon