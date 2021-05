Muž s pivní lahví v ruce stál uprostřed kruhového objezdu v Bohunicích, když okolo projížděl autobus výlukové linky x6. Znenadání předmět mrštil na vůz. „Skleněná tabule zhruba sedmdesát centimetrů vysoká a čtyřicet centimetrů široká se roztříštila. Řidič hned oslovil hlídku městské policie, která tuto lokalitu právě kontrolovala. Strážníci obratem zjistili, že nikdo z cestujících se nezranil a řidič s drobným poraněním na ruce ošetření nepožadoval," popsala v úterý mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Poté, co muž zasáhl autobus, z místa urychleně odešel. Hlídka městské policie ho ale záhy dopadla. Že skutečně on rozbil okno autobusu, potvrdili řidič i další svědci události. „Muž s pivní lahví v ruce se hlídce k činu přiznal. Své chování nedokázal nijak vysvětlit. Byl neklidný, a i přes výzvy strážníků, aby setrval na místě, se snažil odejít. Poté, co náhle udeřil jednoho ze strážníků, skončil v poutech," uvedla Skřivánková.

Agresora si převzali přivolaní republikoví policisté pro podezření z trestného činu. Škoda na autobuse se předběžně vyšplhala na víc než deset tisíc korun.