Muž, který v Brně pobodal školačku, zůstane ve vazbě, rozhodl soudce

ČTK

Muž, který ve středu v Brně-Židenicích pobodal školačku, zůstane ve vazbě. V sobotu o tom rozhodl soudce při vazebním zasedání. Uvedla to státní zástupkyně Iveta Eichlerová. Policisté sedmatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let, za což mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Základní škola, před kterou zaútočil narkoman na dívku. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková