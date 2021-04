Se staženými kalhotami masturboval před mladou ženu s kočárkem na Velký pátek večer v brněnském Králově Poli. Strážníci třiatřicetiletého muže po oznámení našli nedaleko polonahého, s naruby oblečenými tepláky a bez bot. Snažil se je zřejmě zmást povídáním o jiných tématech, mezitím však žena potvrdila, že právě on před ní onanoval.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Poté, co uviděla masturbujícího muže, zavolala na tísňovou linku 156. „Strážníci za několik minut našli podezřelého, který seděl před vchodem bytového domu do půli těla nahý, tepláky měl nasazené opačně a na ulici byl bosý. Když hlídku uviděl přijíždět, narychlo si alespoň nasadil bundu. Vysvětlil, že ponožky si po práci sundal, protože se mu pomačkaly, a to mu vadilo," popsal v pondělí mluvčí městské policie Jakub Ghanem.