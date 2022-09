Muž v Brně hledal ubytování. Místo toho jej chtěli okrást a dostal pěstí

/FOTO, VIDEO/ Špatně dopadl pro osmadvacetiletého muže jeho několikadenní výlet do Brna. Už po příjezdu na hlavním nádraží si k němu přisedla neznámá žena a dala se s ním do řeči, po pár minutách se do rozhovoru zapojil i další mladík. „Poškozený oběma během rozhovoru sdělil, že v Brně hledá ubytování. Neznámý mladík mu nabídl, že může přespat u něj. Poškozený tak dvojici následoval v domnění, že směřují do nějakého bytu," popsal ve čtvrtek policejní mluvčí David Chaloupka.

Muž v Brně hledal ubytování. Místo toho jej chtěli okrást a dostal pěstí | Foto: Printscreen/PČR