Státní zástupce i obhájce se u soudu shodli, že měl muž svého spolubydlícího podříznout ve stavu nepříčetnosti. Právě proto je trest mírnější. Obžalovaný Sehnal před soudním senátem odmítl přiznat vinu i dohodu o vině a trestu. „Přes brzký příjezd záchranářů se napadeného muže nepovedlo oživit a zemřel vlivem vykrvácení. Obžalovaný se sám přivedl do stavu nepříčetnosti, poškozený v době spáchání činu seděl na vozíku a pracoval na počítači. Marek Sehnal k němu přistoupil a nožem se šestnácticentimetrovou čepelí mu prořízl hrdlo,“ přečetl začátkem září soudu státní zástupce Robert Hanuš.

Útočník přiznal, že svého spolubydlícího usmrtil, popřel ale, že by jednal úmyslně. Podle výpovědi obžalovaného mu chladnokrevné jednání poradily hlasy, které slýchával v hlavě už několik týdnů před neštěstím. „Začalo to asi den předtím, moc jsem nespal, byl jsem venku protože jsem ztratil klíče. Pak jsme šli se spolubydlícím nakupovat, večer byli doma, a pak k tomu došlo. Přistoupil jsem k němu v pokoji, podřízl ho a šel se umýt do vany,“ vypověděl při zahájení hlavního líčení nyní odsouzený Marek Sehnal.

Po útoku se ještě chvíli pohyboval v bytě, následně vyšel před dům, protože mu hlasy v hlavě poradily, aby šel najít svoji lásku. „S poškozeným jsme neměli moc dobrý vztah, bral mě spíš jako sluhu. Jak jsem ho podřízl, hodil jsem nůž na zem v kuchyni, šel jsem ven, ale to už docela rychle přijeli policisté. Nejdřív jsem jim řekl, že nevím, co se stalo a že jsem spal, přišlo mi to v ten moment jako lepší varianta, než se přiznat,“ řekl obžalovaný útočník.

Soudní znalec Petr Nedoma ve svém posudku upozornil, že útočník trpí schizofrenní psychózou. „Jeho psychický stav nebyl dobrý ani po vzetí do vazby, objevovalo se u něj například magické myšlení, paranoia, halucinace vlivem dřívější konzumace lysohlávek. Člověk v psychotickém stavu se nachází takzvaně mimo realitu. Osoby, které byly s obžalovaným v kontaktu, shodně uvedly, že bylo jeho chování zvláštní už asi tři měsíce před útokem, týden až deset dní předem už pak jeho chování mělo být dokonce neadekvátní,“ přiblížil v září znalec Nedoma.