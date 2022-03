Oba muži před konfliktem pili alkohol, oběť současně vypověděla, že si s manželkou z nákupu nesli piva a láhev rumu. Podle státního zástupce Petra Bejšovce byla žena jedinou, která situaci dokázala vnímat s odstupem. Nikdo další na místě v době šarvátky nebyl. „Otočila jsem se na manžela, vzala ho za předloktí a řekla, že jdeme domů. V té chvíli mě ale odstrčil a já upadla na zem. Když jsem na ně zvedla zrak, viděla jsem, jak se útočník vrhá na muže. Zůstal opřený o stěnu, najednou jsem si všimla krve,“ líčila manželka poškozeného.

Děsivá nehoda ve Slatině: naboural do stromu, zůstal uvězněný v kabině auta

Obhájce odsouzeného Prijachina poukázal na nedostatky, které podle něj neumožnily s jistotou prokázat, že se událost stala tak, jak ji popsala obžaloba. Účastníci si prý konflikt pamatovali pouze částečně, pořízený kamerový záznam zároveň neměl dostatečnou kvalitu na to, aby z něj bylo možné vyčíst požadované informace. Státní zástupce však argumentoval pečlivým dokazováním. „Na místě byly nepochybně tři osoby, u obžalovaného našli policisté nůž s krví oběti. Domnívám se, že se vinu povedlo prokázat bez pochybností,“ uvedl Bejšovec.

Soudkyně Dagmar Bordovská poslala Prijachina za pokus o vraždu na jedenáct let do vězení se zvýšenou ostrahou. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání. „Obžalovaný je vinen, že loni 8. června kolem čtvrt na jednu v noci v Táborské ulici u vchodu do vinotéky Svoboda říznul poškozeného do obličeje celokovovým osmnácticentimetrovým nožem, přičemž bylo zřejmé, že jej takto mohl usmrtit. Oběti mohl způsobit poškození krční tepny nebo embolii,“ uvedla soudkyně Bordovská.

Policejní služba v Brně: rvačky, první pomoc i řidiči pod vlivem

Státní zástupce žádal pro odsouzeného také vyhoštění, to však brněnský krajský soud s ohledem na aktuální dění na Ukrajině zamítl. Podle předsedkyně soudního senátu Bordovské musí soud rozhodovat v návaznosti na současnou situaci a nemůže předjímat dění za několik let. Prijachin musí poškozenému rovněž zaplatit odškodné ve výši přibližně čtyřiceti tisíc korun.

Za svůj útok se obžalovaný při hlavním líčení několikrát omluvil, výměnou za písemný slib požadoval propuštění z vazby. Chtěl totiž odjet zpět na Ukrajinu, kde by se postaral o svou ženu a děti. Ani tato argumentace však soudní senát v rozhodování neobměkčila.