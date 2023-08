Čtveřice je obžalovaná z loupeže a také porušování domovní svobody. V případě, že je soud uzná vinnými, hrozí jim až dvanáct let za mřížemi.

Oběť loupeže čtveřici podle obžaloby vydala čtyři a půl tisíce korun, lupiči si z bytu odnesli také reproduktor a mobilní telefon. „Drogy byly nekvalitní, chtěli jsme vrátit peníze," řekl jeden z obžalovaných Tomáš Cveček.

Podle jeho výpovědi si krátce předtím koupil od oběti pro sebe a své známé v Židenicích asi čtyři injekční stříkačky za šest tisíc korun. „Zkoušel jsem drogu rozpustit, ale zjistil jsem, že je to šunt," vyjádřil se obžalovaný. Podle toho usoudil, že mu muž neprodal narkotika požadované kvality.

Následně se podle Cvečka s dalšími obžalovanými Denisou Weberovou, Mihály Zubem a Oleksandrem Tsapem vydali k muži domů. „Otevřel nám na ohlášení mé tehdejší přítelkyně Denisy Weberové, která prodejce znala,“ popsal Cveček.

Po vstupu do bytu požadovali po jeho obyvateli vrácení peněz nebo nové drogy. „Mihály Zub šel do bytu první. Já a Oleksandr Tsap jsme po muži chtěli náhradu. Drogy, které jsem od něj koupil, jsem vzal s sebou a chtěl jsem mu je ukázat, spolu s nimi jsem z tašky vytáhl i teleskopický obušek,“ vypověděl Cveček.

Podle jeho slov začal obyvatel bytu vyvádět a se společníky ho zatlačili do pokoje. „Vím, že poškozený dostal ránu pažbou revolveru do hlavy a že padl výstřel,“ doplnil Cveček. Popřel ale, že by ho sám uhodil obuškem, jak je mu kladeno za vinu.

Státní zástupce se ve středu mimo jiné také zeptal dalšího z obžalovaných Tsapa, zda věděl, že má jeho kolega Zub střelnou zbraň. „Ano, věděl jsem to," potvrdil Tsap.

Protože měla oběť obličej od krve a křičela, rozhodli se obžalovaní byt podle Cvečka opustit. Policisté jej dopadli asi hodinu po incidentu.

Jeho společníci Zub a Tsap přiznali u soudu vinu. O výši jejich trestu rozhodne soud na začátku září v samostatném hlavním líčení.

