„Během jízdy na sebe údajně křičeli a spor se měl vystupňovat tím, že dvaatřicetiletý muž udeřil o rok staršího cizince pěstí do obličeje. Poté, co je řidič okřikl, se prý uklidnili, ale jenom do chvíle, než tramvaj přijela k zastávce Mozolky. Mladší muž tam údajně znovu začal cizince tlouct a kopat do horní části těla, a potom ze spoje vystoupil," sdělil v pátek mluvčí strážníků Jakub Ghanem.