Novoseliuk způsobil loni v září v domě v brněnské ulici Cejl poškozenému mnohočetná vážná poranění, například otřes mozku, oboustranné zlomeniny žeber, roztržení sleziny. Napadený utrpěl také akutní chudokrevnost a krvácení nebo trauma. Lékaři mu museli částečně amputovat levý ušní boltec. „Bez okamžité specializované lékařské pomoci by poškozený nezemřel," podotkl soudce Michal Zámečník.

Obžalovaný své jednání nijak nezapíral. „K činu se přiznávám v plném rozsahu podle obžaloby," prohlásil Novoseliuk.

Přímo u soudu se také poškozenému omluvil a projevil lítost, což poškozený přijal. K těmto skutečnostem přihlédl při návrhu výše jeho trestu státní zástupce Petr Bejšovec. „Jako dostatečný navrhuji trest na spodní hranici trestní sazby," uvedl. Ta je v případě vraždy ve stádiu pokusu deset let.

Soudní senát přistoupil k mimořádnému snížení výše trestu pod spodní hranici vazby na devět let z několika důvodů. S ohledem na přiznání viny obžalovaného, spáchání trestného činu ve věku mladistvého a projevené lítosti a omluvy poškozenému. V době napadení bylo Novoseliukovi osmnáct a půl roku. „Trest soud výrazně snižovat nemohl s ohledem na to, v jakém stavu byl poškozený, když ho začala záchranná služba oživovat. Podle znaleckého posudku a fotografií je zřejmé, že pokud by záchranka přijela o pár minut později, poškozeného by se zachránit ani nepodařilo," řekl Zámečník.

Devítileté vězení ve věznici s ostrahou si může Novoseliuk odsedět ve své rodné zemi. Soud ho zároveň na deset let vyhostil z České republiky. Musí také nahradit zdravotní pojišťovně škodu ve výši 1,16 milionu korun.

Rozsudek krajského soudu není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.