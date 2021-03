„Krátce před patnáctou hodinou vtrhl pachatel do obchodní části a se zbraní v ruce požadoval po prodavačce vydání peněz. Na výzvu: „Naval prachy!“ reagovala žena vybráním hotovosti z pokladny,“ informoval o případu policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Do připravené bílé igelitové tašky přibral rovněž několik kartónů cigaret. Celková škoda tak pro majitele firmy dosáhla patnácti tisíc korun. „Podle získaných informací zamířil lupič mezi přilehlými budovami pravděpodobně do lesa směrem k Brnu. Muž ve věku kolem třiceti let měl na sobě tmavé sportovní kalhoty s pruhem, tmavou bundu s kapucí na pravém rukávu se světle modrým nápisem. Na obličeji měl respirátor a na rukou bílé ochranné rukavice,“ popisoval jeho vzhled Malášek.

Prodavačce vyhrožoval se stříbrnou krátkou střelnou zbraní, kterou držel v pravé ruce. Na novou měl poměrně výrazné červené sportovní boty. S případnými informacemi k pachateli zájemci zavolají na linku 158.