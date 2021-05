Dvacetileté mladíky zachytily od začátku jejich počínání kamery. Na Jakubském náměstí si půjčili sdílenou elektrokoloběžku a na ní společně vyrazili na jízdu. „Nejprve projeli zákazem vjezdu a dojeli až na konec Jezuitské ulice. Přestože tam svítil signál volno na přechodu pro chodce, nezastavili a širokým obloukem odbočili na městský okruh. Ze záznamu je však jednoznačně patrné, že zelenou měla v tu chvíli i vozidla jedoucí po Kolišti," přiblížila ve středu mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Z Koliště pak mladíci pokračovali do ulici Cejl, kde následně odbočili, aniž by dali znamení o směru jízdy, a vjeli do protisměru. Vzápětí je zastavili strážníci. „Že je řidič v podnapilém stavu, naznačilo už to, že mu při hledání osobních dokladů z batohu vypadlo na zem několik skleněných lahví a rozbily se. Hlídce pak řekl, že před jízdou vypil čtyři piva. Provedená dechová zkouška přinesla výsledek 1,92 promile," popsala mluvčí.

Strážníci na místo přivolali republikové policisty, před nimiž opilý mladík uznal, že v další jízdě už nemůže pokračovat. „Případ teď bude mít dohru u správního orgánu, který bude mít k dispozici detailní kamerové záznamy z této noční jízdy," doplnila Skřivánková.