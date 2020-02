Cestující nočního spoje směřujícího na zastávku v brněnské Říčanské ulici zažili v noci na sobotu pozdvižení. Opilý muž tam hlasitě křičel na dvaačtyřicetiletou ženu. Rozlítit ho mělo údajně to, že měla na volném sedadle odloženou kabelku. Přivolaní strážníci jednapadesátiletého křiklouna a jeho přítelkyni vyzvali, aby vystoupili.

Noční rozjezdy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jolana Halalová

„Muž měl zakrvácený obličej a krví měl potřísněnou i košili a bundu. Za vinu to dával ženinu devětatřicetiletému partnerovi, který přistoupil do vozidla a bez varování ho údajně udeřil do nosu. Mladý muž to odmítal a stejně jako jeho partnerka i další pasažér noční linky tvrdil, že při brzdění autobusu se muž sám poranil o držadlo,“ popsal situaci mluvčí městské policie Jakub Ghanem.