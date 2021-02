V rozplétání kauzy údajného manipulování s veřejnými zakázkami na radnici Brna-středu pokračoval ve čtvrtek brněnský krajský soud. Jeden ze svědků, jednatel firmy DEA Energetická agentura, popsal ve výpovědi schůzku, na níž mu měl podnikatel Pavel Ovčarčin společně s byznysmenem Jiřím Hosem prozradit výsledek výběrového řízení na administraci veřejných zakázek ještě předtím, než městská část vítěze oficiálně oznámila.

U brněnského krajského soudu pokračuje rozkrývání údajné korupce na radnici Brna-středu. | Foto: DENÍK/Terezie Sekáčová

Podle svědka za ním údajně Ovčarčin s Hosem přišli se slovy, že by nabídka podaná svědkovou společností mohla být vítězná, ale že se zatím jedná o neveřejnou informaci. „Mně ta schůzka nepřipadala běžná, nikdy jsem podobnou neabsolvoval, v tu chvíli jsem to ale vnímal tak, že se zajímají o to, čím se zabýváme,“ vypověděl muž. Se svou firmou se ucházel především o administraci veřejných zakázek, jejímž cílem bylo vše od vypsání veřejné soutěže až po organizaci komise pro otevírání obálek po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.