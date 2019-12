V úterý ráno muž v ostravské fakultní nemocnici zastřelil několik lidí. Jak na situaci z pohledu odborníka na bezpečnost pohlížíte?

Je to tragédie pro zraněné a pozůstalé zavražděných. Zatím to nevypadá na akt spojený s výraznými politickými požadavky, ale spíše na osobní pomstu nebo předvedení se traumatizovaného, frustrovaného jednotlivce. V tuto chvíli ale musíme počkat na výsledky vyšetřování.

Odehrály se v České republice už v minulosti podobné situace?

Ukazuje se, že to v České republice není ojedinělý případ lidí, kteří začínají takto likvidovat nevinné lidi ve svém okolí proto, aby se zbavili frustrace. Když vidíme případ z Uherského brodu nebo vyhození panelového domu ve Frenštátu pod Radhoštěm v roce 2013, tak se ukazuje, že tyto případy jsou pro Českou republiku bezpečnostními výzvami. Dalo by se k tomu připočíst i už letité zavraždění policisty Jána Mata v metru Alexandrem Kručininem, který plánoval zabít víc lidí. Je vidět, že v České republice je těchto událostí ne úplně zanedbatelné množství.

Můžeme tedy do budoucna očekávat více takových případů?

Ve světě jsou samozřejmě tyto případy také. Ve Spojených státech je fenomén aktivních střelců velmi frekventovaný. Nicméně řekl bych, že i v evropském rámci a českém prostředí v této podobě je to do určité míry stabilní a opakovaný problém. Představuje to výzvu pro naše bezpečnostní složky. Díky celé řadě okolností nás nezasáhla vlna islamistického terorismu. Máme tady ale problém s těmito aktivními střelci, případně jinými způsoby vraždění ve větším měřítku.

Hraje v těchto případech velkou roli současná situace se zbraněmi v České republice? Je mezi lidmi hodně zbraní nebo málo?

Se zbraňovou situací to tak úplně nesouvisí. Zbraní je přiměřeně. Nemyslím si, že je to vyvoláno vlastnictvím zbraní mezi lidmi. Spíše by se měl víc kontrolovat psychický a zdravotní stav lidí, kteří vlastní zbraně, než je paušálně odebírat. Větší pozornost by měla být věnována i nestandardnímu chování některých lidí, třeba právě v mezilidských sousedských vztazích, které by mohly být signálem. I když je velmi obtížně těmto tragédiím zabránit a zcela to není možné. Je to nyní výzva, aby se tím bezpečnostní složky ještě více zabývali.

Větší pozornost si tedy podle vás zaslouží kontrola psychického stavu vybraných jedinců než regulace trhu se zbraněmi?

Ano, psychický stav a jednání lidí ve vztazích a podobně. Paušální odebírání zbraní vede pouze k ilegálnímu obstarávání zbraní. Nemyslím si, že řešením je paušální zpřísnění zbraňové legislativy.

Pokud se zaměříme na bezpečnost v nemocnicích, jsou v nich už nyní některá opatření, co fungují?

Je to nyní výzva nejen pro nemocnice, ale i pro školy a řadu dalších veřejných institucí a míst. Bohužel jsme v situaci, kdy budou bezpečnostní kontroly včetně rámů nutné i na dalších veřejných místech.

Jakou podobu by měly bezpečnostní opatření mít?

Právě kontrolu vstupů do nemocnic, bezpečnostní rámy, případně i větší posílení soukromých bezpečnostních agentur a větší spolupráci se státní i městskou policií.

Lze vůbec případům, jako se stal v úterý v Ostravě, zamezit?

Nevíme přesně, co se tam stalo, ale minimálně bezpečnostní kontroly by mohly některé pachatele odradit, že jimi neprojdou. Zcela se takovým tragédiím bohužel zabránit nedá.

Může tato situace poznamenat vánoční trhy v českých městech?

Tento případ je zatím trochu jiný, než kvůli čemu jsou vánoční trhy přísněji hlídány. Spíše kvůli obavě, aby se nestaly události jako v západní Evropě. Lidé budou nyní celkově více traumatizováni a budou si osobně dávat větší pozor na to, co se okolo nich děje. Nemyslím si ale, že to vánoční trhy nějak poznamená. Budou fungovat dále, protože toto není útok na vánoční trh. Jde o jiný typ útoku, než se děly v západní Evropě vůči vánočním trhům. Zvláště v situaci, kdy ve větších městech už jsou betonové zátarasy a obecně posílené hlídky. Vzhledem k této situaci obecně posílí ochrana měkkých cílů, což už avizovalo ministerstvo vnitra. To znamená větší zabezpečení nemocnic, škol, úřadů a dalších.

Spíš než k zavedení opatření na trzích tedy podle vás situace povede k tomu, že si lidé budou víc dávat pozor?

Pro některé lidi, zvlášť v místě tragédie, bude problematické si s ohledem na toto trauma užívat vánoční atmosféru. Nemyslím si ale, že to povede k tomu, že lidé přestanou chodit na vánoční trhy, a že se na trzích razantně zvýší bezpečnostní opatření. Zvýší se pozornost věnovaná ochraně měkkých cílů, ale toto není problém vánočního trhu.