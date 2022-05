„Třiačtyřicetiletý muž svého o pět let staršího kumpána fyzicky napadl i přesto, že tento je upoutaný na invalidní vozík. Několikrát jej pěstí praštil do obličeje, poté, co ho shodil na zem, do něj začal i kopat. Své údery mířil mimo jiné i do hlavy," popsal ve čtvrtek policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Přivolaní záchranáři se o napadeného invalidu postarali a převezli jej k ošetření do nemocnice. Agresora policisté vypátrali nedaleko místa útoku. Kvůli dřívějším prohřeškům jej znají už z minulosti. Muž čelí stíhání pro ublížení na zdraví a výtržnictví.