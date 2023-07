Podle Sosnara byl spolujezdec v době, kdy z místa nehody utíkal, už mrtvý. „Jestliže osoba bez lékařského vzdělání vidí někoho zraněného, tak se má pořád snažit poskytnou mu pomoc," reagoval předseda senátu Aleš Flídr.

Spolu se Sosnarem uprchla z místa havárie i jeho tehdejší přítelkyně, která před nehodou seděla na zadním sedadle. Kamaráda s devastujícími zraněními nechali za sebou a nehodu neohlásili. Při rozsáhlé pátrací akci objevili policisté dvojici v brněnském Komárově. Sosnar se odmítl podrobit testu na alkohol a drogy. Později u okresního soudu sám přiznal, že byl v době nehody opilý.

Nebylo to přitom poprvé, co řídil pod vlivem. V době nehody měl zákaz řízení. „Není to tak dlouho, co jste stál před naším senátem za jízdu v opilosti, kdy jste v Brně ujížděl před policejní hlídkou," upozornil Sosnara Flídr.

Sosnar u krajského soudu ve středu řekl, že chce kratší trest i proto, aby mohl pomoci rodině zemřelého. „Byl to můj kamarád, zůstaly po něm dvě děti a žena. Škodu chci nahradit a čím dřív, tím líp. Bohužel z vězení to podle mě není možné," uvedl.

Flídr nicméně odvolání zamítnul. Podle jeho slov není trest ve výši desíti měsíců nad polovinou trestní sazby nepřiměřeně přísný. Především s přihlédnutím k tomu, že obžalovaný byl již předtím odsouzen za jízdu pod vlivem alkoholu. „Často umírají lidé naprosto zbytečně jenom proto, že jim dotyčný neposkytne nezbytnou pomoc," povzdychl si předseda senátu.