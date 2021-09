Zjevně opilý čtyřiapadesátiletý muž však údajně s nožem v ruce vyrazil za nimi. Z obavy o jejich bezpečnost mu proto do cesty vstoupil svědek, který se s ním prý nejprve přetahoval, nebezpečného výtržníka se mu ale po chvíli podařilo zastavit.

S nožem v ruce měl neznámý muž v pátek odpoledne šermovat před obličeji několika dětí nedaleko Kovářské ulice v Brně. Skupince údajně řekl, že kdyby je bodl, pravděpodobně by je zabil. Mužova slova vyděsila děti natolik, že se daly okamžitě na útěk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.