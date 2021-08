Mladík tento týden přišel na poštu v obchodním centru v Modřicích na Brněnsku s vystřelovacím nožem, teleskopickým obuškem a účtenkou z restaurace, na kterou napsal výzvu k vydání peněz a oznámení o bombě. „Obsluha na přepážce ale muže po přečtení vzkazu vypoklonkovala. Žádné peníze nevydala," popsal v pátek případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Lupič pobočku rychle opustil, chvíli potom už volal na tísňovou linku a svůj vlastní pokus o loupežné přepadení oznámil. „A to dříve než to udělali odpovědní pracovníci. Policisté tedy opilého lupiče, který nadýchal téměř dvě promile, snadno zadrželi a umístili do policejní cely. Již dříve trestaný muž musí nyní počítat se stíháním za loupež," doplnil Malášek.