Muž z Brněnska měl zneužívat sedmiletou dceru, prozradily ho fotky na internetu

Dvaačtyřicetiletého muže z Brněnska zadrželi jihomoravští kriminalisté. Kladou mu za vinu to, že měl několik let sexuálně zneužívat svou sedmiletou dceru. To si měl navíc fotit na mobilní telefon.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock