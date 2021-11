Pacientům psychiatrické nemocnice ukradla téměř čtyři miliony, soud snížil trest

Roky okrádala pacienty psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích. Za to poslal Krajský soud v Brně zdravotní sestru Alexandru Formánkovou v březnu letošního roku na sedm let do vězení. Odvolání obžalované vyhověl ve středu Vrchní soud v Olomouci, který trest snížil. Formánková tak za mřížemi stráví pět let.

