Ve čtvrtek případ v komunitě neslyšících projednával Městský soud v Brně . Trojice mužů a dvě ženy byli obžalovaní z krádeže a narušení domovní svobody. Vůdce skupiny dostal nepodmíněný trest, ostatní odešli od soudu s podmínkou. „Skupina se neštítila zneužít vstřícnost a dobrotu poškozených. Na popud hlavního iniciátora Bandyho se lstí dostala do důchodčina bytu, kde následně využila příležitostí a ženu okradla,“ popsal trestný čin předseda soudního senátu Libor Hanuš.

Skupina oslovila penzistku s tím, že se jedná o svědky Jehovovy a po nátlaku se vmísila ženě do bytu. Poté obžalovaní využili její nepozornosti a z peněženky jí vzali hotovost. Podle výpovědi všech obžalovaných byl hlavním iniciátorem akce dříve už pětkrát trestaný Bandy. „Měl jsem spoustu dluhů a potřeboval jsem peníze. Nevěděl jsem, jak jinak mám situaci vyřešit,“ popsal svůj záměr Bandy.

Pavel Bandy byl i jedním ze zlodějů v případu okradené jednadevadesátileté také neslyšící důchodkyně v Brně. O případu Deník informoval minulý rok. Bandy k této ženě od ledna roku 2021 chodil na návštěvy, protože ji odmala znal a setkával se s ní prostřednictvím Unie neslyšících. Dlouhodobě zneužíval špatný zdravotní stav důchodkyně a ve chvílích její nepozornosti ji okrádal o peníze uložené ve skříni. „V této činnosti pokračoval do června roku 2022, kdy přišel penzistku navštívit spolu s Barborou Špokovou. Při této příležitosti se vydávali za partnery. Poškozenou přesvědčovali o tom, že jsou ve špatné finanční situaci. Také tvrdili, že spolu čekají dítě,“ uvedla státní zástupkyně Hedvika Chmelíčková.

Bandy poté odlákal penzistku do jiného pokoje a Špoková mezitím vytáhla ze skříně dva tisíce, které si schovala do podprsenky. Poté, co se Bandy vracel z jiného pokoje, podal spolupachatelce čtyři tisíce korun. Důchodkyně si chybějících peněz všimla, ale pachatelé krádež popírali. Jejich čin odhalila skrytá kamera v kuchyni, kterou sem umístila neteř poškozené. Devadesátnice si jí totiž již delší dobu stěžovala, že se jí v bytě ztrácejí peníze. Bandy jí za více než rok ukradl téměř tři sta tisíc korun.

Soud se zabýval i zmíněným videozáznamem. Bandy na něm Špokové ve znakovém jazyce ukazuje, že má důchodkyni chuť zabít. Soudce v tomto případě využil přítomnost tlumočnice Dany Peňázové. „Z videozáznamu se mi špatně odhaduje význam těchto slov, ale je zřejmé, že obžalovaný použil slovo chuť a zabít. Ve znakové řeči toto však může znamenat, že byl obžalovaný otrávený,“ uvedla Peňázová. Soud se Bandyho jednáním kvůli nejednoznačnosti více nezaobíral.

Všichni obžalovaní projevili lítost nad svým jednáním a před soudem přiznali vinu. „Jelikož obžalovaní měli akci předem naplánovanou, nelze pochybovat o tom, že jejich jednání bylo úmyslné. To, že skupina zneužila handicap a důvěru poškozené, osobně považuji za lidský hyenismus,“ uvedl soudce Hanuš.

Trojici, která se podílela na krádeži u první penzistky, uložil soud podmínečný jedenapůlletý trest vězení. Barbora Špoková, která se podílela i na krádeži u druhé ženy, dostala dvouletou podmínku. Bandy vzhledem k opakované trestné činnosti od soudu odešel s trestem na tři roky vězení. Rozsudek není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na odvolání.