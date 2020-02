/FOTO, VIDEO/ Peníze hledali za barovým pultem dva zloději, kteří se vloupali do baru ve Vranovské ulici v Brně. Když neuspěli, sebrali aspoň karaoke. Doma si teď můžou zazpívat při sklence něčeho ostřejšího, vzali totiž i několik lahví alkoholu a dvě televize. Zloděje teď hledají policisté.

Bezpečnostní kamery natočily při činu dva zloděje, kteří si z baru ve Vranovské ulici odnesli karaoke, několik lahví alkoholu a dva televizory. Peníze za barovým pultem nenašli. | Foto: Policie ČR

Dvojice pachatelů vnikla do baru poté, co poničila vstupní dveře. "Nejprve zkušeně zamířili za bar. Tam však žádné peníze neobjevili, proto do nalezených pytlů hodili karaoke, několik lahví alkoholu a dokonce dva televizory," vypočítal policejní mluvčí Petr Vala. Zloději tak majiteli baru udělali škodu za sedmdesát tisíc korun.