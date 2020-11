Přelezl vysokou zeď a přes přístavek se pohodlně dostal do rodinného domu v Žabčicích na Brněnsku. Neznámý zloděj si z něho ve středu odnesl rodinné šperky za víc než sto tisíc korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková

Pachatel loupil dopoledne, když obyvatelé domu nebyli doma. „Po překonání vysoké zídky se dostal na zahradu, odkud už měl poměrně pohodlnou cestu do příbytku. Zvlášť, když si šikovně bez poškození otevřel dveře do přístavku. Pak už zamířil do domu," popsal ve čtvrtek policejní mluvčí Bohumil Malášek.