Kriminalisté už dřív muže obvinili z pokusu o vraždu. Takto případ vyšetřují i nadále. Muž ženu pobodal na lávce spojující park Koliště s centrem IBC. Žena utrpěla těžká zranění. Podle dokumentace by bez včasné pomoci zemřela. Měla probodnutou plíci nožem.

Obviněný uvedl, že neví, co se v něm v daný moment odehrálo. V minulosti nebyl trestaný.

„Ta paní se na něj tak divně otočila, udělala divný výraz nebo máchla rukama. On se jí chtěl slušně zeptat, jestli to bylo na něj nebo na koho to bylo myšleno, došel k lávce a byl to zkrat, vytáhl z batohu nůž a píchl ji někam do zadní části těla,“ parafrázovala Česká televize výpověď pachatele.

Třicet centimetrů dlouhý kuchyňský nůž nechal muž v batohu podle svých slov po víkendu. Cestoval do Ostravy ke známé stěhovat byt, měl ho na porcování masa.

Policisté pachatele dopadli tři dny po útoku. S prosbou o pomoc se předtím obraceli na svědky. Zveřejnili i videozáznam, na kterém je muž zachycený krátce po činu.