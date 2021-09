Žena, kterou útočník před třemi dny pobodal, skončila s těžkými zraněními v brněnské fakultní nemocnici. „Měli jsme v péči mladou žen, s podezřením na těžká zranění jsme ji po ošetření převezli na urgentní příjem do Bohunic,“ přiblížila v úterý mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová. Podle mluvčí bohunické nemocnice Veroniky Plaché nebyla žena v úterý večer v bezprostředním ohrožení života.

Díky intenzivnímu prověřování se kriminalistům pro jeho obvinění podařilo shromáždit dostatek důkazů. „Nyní probíhají procesní úkony, na objasnění všech okolností činu nadále pracujeme. Děkujeme veřejnosti za poznatky a spolupráci při řešení závažného případu. Šestadvacetiletý muž je nyní v policejní cele a čeká na rozhodnutí o vzetí do vazby,“ uvedl v pátek vpodvečer policejní mluvčí Pavel Šváb.

