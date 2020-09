Smolka je spoluvlastníkem spolčenosti Kros-stav, která rovněž figuruje v obžalobě. Vypověděl, že jej oslovil spoluobžalovaný Pavel Ovčarčin. "Požádal mě, abych pro město vypracoval seznam firem, které znám, s tím, že zadání měl od Brna-středu. Vytvořil jsem seznam asi pětadvaceti firem, za které jsem mohl ručit, a předal jej městské části," popsal Smolka. Podle něj sloužil seznam k tomu, aby se firmy zúčastnily výběrových řízení, žádné další podmínky údajně stanoveny nebyly.

Korupce se podle obžalovaného měla odehrávat při zadávání veřejných zakázek. Smolka přiznal předávání úplatků od vítězných firem dál, v případě jeho firmy Kros-stav poskytoval úplatky on sám. "Veškeré peníze jsem předával Ovčarčinovi, když koncem roku 2016 skončil a na jeho místo nastoupil Liškutin, předával jsem úplatky jemu. Abych zakázky získal, platil jsem úplatky ze svého, investoval jsem do nich asi dva miliony," vypověděl Smolka.

Úplatkem mělo být ve většině případů deset procent z vysoutěžené ceny. "Cenu jsme o těch deset procent nikdy nenavyšovali, byla to reálná cena, za kterou se projekt provedl," uvedl obžalovaný.

Odpoledne vypovídal také vedoucí technik správy nemovitostí Petr Kosmák. Uvedl, že se koncem roku 2014 uvolnilo místo technického náměstka, o které měl zájem. Ovčarčin mu na schůzce pozici za určitých podmínek nabídl. "Řekl, že je do budoucna v plánu výměna firem na údržbu bytových domů a že má seznam firem, které to budou dělat a z fakturovaných částek odvádět patnáct procent nám. Z toho šla dvě procenta mně," vysvětlil Kosmák.

S Ovčarčinem se podle výpovědi dlouhodobě vídal. "Chtěl znát podrobnosti správy nemovitostí, pak mi dal seznam firem. Vyhrožoval mi, že pokud bych to místo nepřijal, vyhodí mě z úřadu úplně. Na výběr úplatků mi nechával vždy dva týdny, pak jsme se sešli a já mu je předal. Většinou jsem je předával v hotovosti, někde v centru v kavárně," přiznal Kosmák.

Zhruba v polovině roku 2016 měl Jiří Švachula Kosmákovi oznámit Ovčarčinův konec. V následujících letech pak Kosmák zprostředkovával úplatky přímo Švachulovi. "Balíček s vybranými úplatky jsem vždy v první půlce měsíce nosil do garáží a předával je tam nějakému panu Volnému. Co se s penězi dělo pak už netuším," zmínil Kosmák. Švachula s jeho výpovědí nesouhlasil a popřel, že by obálky s penězi dostával.

Projednávání kauzy Stoka začalo v pondělí. Podle obžaloby založil bývalý brněnský místostarosta Jiří Švachula v roce 2014 organizovanou zločineckou skupinu. Současně měl být i jejím hlavním článkem. Švachula svou vinu popírá. Státní zástupce viní celkem jedenáct lidí a dvě firmy, obžalovaným hrozí až šestnáct let ve vězení.

