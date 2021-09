Od té doby žena začala investovat do vztahu peníze. „Nutné testy před opuštěním nemocnice stály tři a půl tisíce dolarů. To mělo vyvážit pětatřicetitisícové kapesné vyplacené lékaři jako příspěvek na dovolenou. Když žena zaplatila, odstartovala etapu dalších mnohdy podivných požadavků,“ řekl Malášek.

Podle slov policejního mluvčího Bohumila Maláška žila v představě, že se na ni konečně usmálo štěstí. „Šestatřicetiletý domnělý lékař ji sdělil, že pracuje na Ukrajině, kde pod hlavičkou Červeného kříže pečuje o americké vojáky a že do svých sedmi let žil na Blanensku,“ informoval.

