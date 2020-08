Odhazoval plastové lahve na ulici. V Brně se to muži středního věku nevyplatilo. Hlídka městské policie ho v pondělí večer přistihla spolu s dvojicí dalších nepořádníků. Při ověřování osobních údajů přišli na to, že je celostátně hledaný.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Muži ve věku od třiceti do padesáti let posedávali na zemi v ulici Skořepka a kolem sebe měli poházené především plastové láhve, ale i další odpadky. Pobídku hlídky, aby si po sobě nepořádek uklidili, všichni tři respektovali. "Strážníci však při ověřování osobních údajů přišli na to, že nejmladší muž je celostátně hledaný. Ve stanoveném termínu totiž nenastoupil do vězení," uvedl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.