Při procházce blízko poutního místa u Blatnice pod Svatým Antonínkem na Hodonínsku přiběhla k pohozenému vejci. „Bambi sežrala nějakou smradlavou věc uprostřed cesty vedle vinohradu. Příznaky otravy se u ní projevily do necelé hodiny. Do dvou hodin ležela u veterinářky na stole mrtvá,“ svěřil se na sociální síti majitel fenky Jakub Konečný.

Následně ho oslovili dobrovolníci z iniciativy Spravedlnost pro přírodu, kteří pátrají po nebezpečných nástrahách. Doporučili laboratorní analýzu. „Všechny odebrané vzorky, tedy obsah žaludku štěněte, drn trávy, na kterém byla návnada, i zbytek skořápek jsou pozitivní na karbofuran. S největší pravděpodobností se otrávilo pozřením otráveného vejce, nic jiného v žaludku podle pitevní zprávy nemělo,“ uvedla specialistka na vyhledávání nástrah v terénu Klára Hlubocká.

Jako psovodka vyjela i k osudnému místu. „Žádnou další návnadu jsme nenašli, ale v místech, kde došlo k otravě, jsme objevili mnoho mrtvých much a brouků, kteří bývají známkou otravy, pokud jsou nalezeni na oběti nebo v její blízkosti,“ uvedla Hlubocká s tím, že majitel štěněte podal trestní oznámení. „Prošetřujeme tento případ a zjišťujeme bližší skutečnosti,“ potvrdil včera hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník. Za způsobení trvalých následků či smrti zvířete hrozí pachateli maximálně tři roky vězení.

Hlubocká upozornila i na to, že právě tato oblast na rozhraní Jihomoravského a Zlínského kraje patří dlouhodobě k nejproblematičtějším v republice. „Otravy karbofuranem jsou tu každý rok. Loni se tu otrávili dva kriticky ohrožení dravci luňáci červení a v roce 2017 čtyři káňata lesní a dvě lišky,“ přiblížila smutnou statistiku Hlubocká.

Přitom karbofuran není nebezpečný jen pro zvíře, ale i čtvrtina kávové lžičky může podle odborníků usmrtit člověka. Navíc se látka do těla vstřebává i kůží. Podle veterinární lékařky Ludmily Růžkové otrava smrtícím karbofuranem nastupuje od třiceti vteřin do několika hodin. „Bohužel tato otrava má často velmi rychlý průběh, a proto je velmi důležité zahájit léčbu protijedem atropinem co nejrychleji,“ sdělila veterinářka.

Karbofuran si vyžádal letos v červenci smrt psa i v Kunštátě na Blanensku. Otrávil se jím výmarský ohař. Ve městě tehdy vypukla mezi pejskaři panika. Policistům se ale u tohoto případu nepodařilo prokázat zavinění konkrétním člověkem a ani se nepotvrdilo, že by psa někdo otrávil úmyslně.

Také v Letovicích na Blanensku řešili letos úhyn koček a psů. Zvířata se měla otrávit pravděpodobně nemrznoucí směsí do vozidel. „Obyvatele jsme upozornili na stránkách města i rozhlasem. Od té doby nám nikdo podobný případ nenahlásil,“ řekl letovický starosta Petr Novotný.

Zkušenost s otráveným psem měla i místopředsedkyně blanenského kynologického klubu Jarmila Jurová. „Kolega měl na zahradě malé štěně. Přes plot mu někdo něco hodil. Pes to snědl a nebylo mu už pomoci. Bylo to strašné,“ sdělila kynoložka. Podle ní tomu lze těžko zabránit. Jediné co člověk může udělat, je psa více hlídat a mít ho ideálně při venčení na vodítku. „Je smutné, že je někdo schopný otrávit psa. Za tak nelidský čin by měl být pořádně potrestaný,“ dodala Jurová.