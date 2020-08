/FOTO, VIDEO/ Na dvě stě tisíc korun si přišli koncem května dva zloději, kteří vykradli prodejnu tabáku v centru Brna. Policisté o případu informovali v pátek s tím, že prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Dvojici totiž při činu zachytily kamery.

Zloději v Brně vykradli trafiku. | Video: PČR

Lidé se s informacemi o pachatelích mohou obracet na policejní linku 158. Pokud dvojici policisté chytí, hrozí jí až pět let ve vězení. „První muž byl oblečený do černých kalhot a maskáčové bundy s vlajkou USA. Přes hlavu měl nasazenou šedou kapuci a přes obličej bíločerný šátek. Na zádech pak měl tmavě šedý batoh. Komplic měl na sobě do tmavě šedé kalhoty a mikinu s bílo modrými pruhovanými rukávy. Přes hlavu měl nasazenou tmavě modrou kapuci a přes obličej bílý šátek," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.