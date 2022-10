K zadržení zmíněných osmi lidí došlo právě se souhlasem dozorové státní zástupkyně. „S ohledem na všechny zákonné povinnosti, zejména na ochranu práv všech osob a současně i efektivitu postupu v trestním řízení podá státní zástupkyně další informace později, jakmile to umožní průběh trestního řízení,“ ujistilo zastupitelství v Olomouci.

VIDEO: Ozbrojený muž na lodi. Strážníci cvičili zásah na Brněnské přehradě

Podle zjištění Hospodářských novin a Aktuálně.cz souvisí zásah s výpověďmi bývalého starosty Rojetína na Brněnsku Pavla Hubálka. Tomu hrozilo vězení za kupčení s městským majetkem. Ve výpovědi už dříve uváděl, že nekonal na vlastní pěst, ale byl součástí rozsáhlého systému, na jehož čele stáli politici ODS.

Zmíněné redakce navíc informovaly, že mezi nově zadrženými je také Otakar Bradáč. Tento vlivný člen brněnské ODS letos uspěl v komunálních volbách do městské části Brno-Střed, kde je jedním ze čtrnácti zastupitelů, zvolených na společné kandidátce ODS a TOP 09.

Minulý rok v březnu zasahovali policisté na radnici Brna-střed právě v souvislosti s údajným kupčením bytů. Úterní akce jí ale přímo zasáhnout neměla. „Na naší radnici policisté nejsou a veškeré podrobnosti o zásahu se zatím dozvídáme pouze z médií. V tuto chvíli nemáme žádné oficiální informace o tom, kde se policie pohybuje. Pracujeme jako obvykle,“ reagovala mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

To stejné platí také pro brněnský magistrát. „Dle našich informací policisté v magistrátních budovách nezasahovali,“ potvrdil na dotaz redaktora Deníku Rovnost mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Tři nákladní auta se vybourala na D2, nehoda blokovala příjezd do Brna

O spojení zatýkání s Brnem-střed je přesvědčená zastupitelka městské části a předsedkyně tamního kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková. „Dlouhodobě jsem kritizovala nestandardní a nepředvídatelné přidělování bytů, které má obrovský korupční potenciál. Navzdory dlouhodobé snaze však k žádné změně nedošlo,“ komentovala Spilková.

Připomněla, že Otakar Bradáč byl předsedou bytové komise. „Byl to právě on, kdo často navrhoval žadatele, který byl nelogicky vytažen jako vhodný uchazeč o byt. Podložil to motivačním dopisem, kde byl nějaký neověřený životní příběh a na základě tohoto návrhu komise odhlasovala takového člověka. Stalo se to opakovaně a jako opozice jsme upozorňovali, že to je špatně. Dnešní razie je tak důsledkem, který jsem očekávala už nějakou dobu,“ tvrdila Spilková.