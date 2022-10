Slovní souboj mezi politiky v Brně-středu. Víme, proč se v bytové kauze neshodli

Práce bytového odboru a příprava podkladů o jednotlivých žadatelích pro rozhodování bytové komise jsou podle vedení Brna-středu průběžně kontrolovány. „Je naprosto zřejmé, že se jedná o velmi závažné provinění, na které budeme adekvátně reagovat a vyvodíme z něj důsledky. Ať už systémovými změnami při přidělování bytů nebo posílením kontrolní činnosti,“ uvedl v tiskové zprávě tamní starosta Vojtěch Mencl.

Otakar BradáčZdroj: Společně ODS + TOP 09Zadržení v pondělí už bývalého předsedy bytové komise Otakara Bradáče se politici ODS věnovali o víkendu také na oblastní radě. Zatím ale bez výsledku.

„Předpokládáme, že se k tomu doktor Bradáč vyjádří prostřednictvím svého právníka. Pokud se tak nestane, seskupení Fakt Brno podalo žalobu na neplatnost voleb, tam se dá předpokládat, že ustavující zastupitelstvo na Brně-středu bude v horizontu týdnů. Otázku případného mandátu, případně zastavení členství v ODS budeme řešit až poté, pokud se k tomu pan Bradáč nevyjádří,“ nechal se slyšet náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.

Na dotaz novinářů, zda je Kerndl s Bradáčem v kontaktu, odpověděl, že nikoliv. Přiznal ale komunikaci s jeho nevlastními bratry Kotěrovými po úterním zátahu. Vyjednávání celobrněnské koalice by nicméně kauza ohrozit neměla.

„Za Brno-střed jednat nemůžu, tam jsou jiní vyjednávači. Je to záležitost ODS, nemáme žádné podklady, na základě kterých bychom mohli rozhodovat, všechny informace máme z médií. Co se týče velkého Brna, kauza tam vůbec nezasahuje. Pokud jde o Brno-střed, tam se to bude řešit, až budeme mít více informací,“ sdělil v pondělí předseda TOP 09 Brno-město Tomáš Aberl.

Bližší informace o vyšetřování včetně informace o tom, kterých členů samosprávných orgánů či zaměstnanců úřadu se trestní řízení týká, má úřadu městské části zjistit tajemník.

„Dále pak, zda je v probíhajícím trestním řízení městská část Brno-střed vedena jako poškozená a zda byla vyšetřovaným jednáním obviněných městské části způsobena škoda, případně v jakém rozsahu a z jakého titulu,“ doplnila Dobešová.