Potřebovala peníze a sáhla k násilí. Za útok tyčí a nožem má jít do vězení

Dlouhodobé problémy s dluhy a exekucemi dohnaly v únoru Renatu Mikuláškovou k napadení starší známé. Zaútočila na ni v jejím bytě zezadu dřevěnou tyčí, následně ji bodala zalamovacím nožem do krku a břicha. Poté jí ukradla skoro šedesát tisíc korun. Krajský soud v Brně ji za to v pondělí poslal nepravomocně na sedm a půl roku do vězení.

Obhájce Jan Paroulek u soudu vysvětloval, že obžalovaná jednala impulzivně vlivem dlouhá léta trvajícího stresu a psychické zátěže. Kvůli narůstajícím dluhům si totiž stále musela půjčovat další a další částky od nebankovních společností. Nešla do bytu se záměrem napadnout poškozenou, ani ji ukrást peníze,“ tvrdil Paroulek. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová, podle ní měla Mikulášková útok naplánováný. „Kdyby se poškozená aktivně nebránila, mohla mít zranění smrtelné následky,“ podotkla. Jako přitěžující okolnosti uvedla také, že napadla starší osobu a nevyjádřila dostatečnou lítost. Navrhovala proto čin považovat za pokus o vraždu. Násilí za zavřenými dveřmi: horší než na jaře, lidé složitěji hledají pomoc Přečíst článek › Již dříve u soudu vypovídala poškozená či soudní znalec. V pondělí se k soudu dostavila matka obžalované, která se své dcery zastávala. „Máme spolu skvělý vztah. Je velmi starostlivá. Věděla jsem, že má finanční problémy, ale nikdy si nestěžovala, chtěla všechno zvládnout sama," popsala. Soudce Tomáš Kurfiřt nakonec čin kvalifikoval jako loupež. „Obžalovanou od začátku vedl majetkový motiv a počítala s tím, že použije násilí,“ zdůvodnil rozsudek. Upozornil také na to, že si na den loupeže domluvila schůzku se soudním exekutorem, i když žádné peníze neměla. Státní zástupkyně uvedla, že se odvolá. Obhájce si vzal osmidenní lhůtu na rozmyšlenou. PETRA ŠEBKOVÁ

