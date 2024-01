Zatímco Krajský soud rozhoduje o obžalobě sedmatřicetiletého Ukrajince z vraždy mladého Roma, městský soud projednává obžalobu mužů, kteří cizince u zastávky Přístaviště napadli. Souzení jsou za výtržnictví.

Muž původem z Ukrajiny je v jednání na Krajském soudě obžalovaný z vraždy, zatímco v případu řešeném městským soudem je v pozici poškozeného. U obou mladíků, kteří cizince napadli, načež je poranil nožem, je to přesně naopak. Souzení jsou u městského soudu za výtržnictví. „Slovně a fyzicky muže napadli tak, že opakovaně útočili pěstí do oblasti hlavy a jiných částí těla. Poté, co odcházel, tak ho opětovně společně napadli tak, že upadl na zem," zní obžaloba, kterou se zabývá městský soud.

Na pátečním jednání u Krajského soudu, kde se projednává případ smrti mladého Roma u Brněnské přehrady, to uvedla předsedkyně senátu Dita Řepková. „Pokud by došlo k pravomocnému rozhodnutí městského soudu, připojíme ho k důkazům," dodala soudkyně.

Jeden ze tří mužů, kteří se potyčky s Ukrajincem účastnili, je navíc od konce listopadu trestně stíhaný za výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví. Pár dní po incidentu u Brněnské přehrady totiž údajně spolu s jinými kumpány napadl dva náhodné Ukrajince sedící na zahrádce na Dominikánském náměstí. „Házeli po mužích stoly o hmotnosti jedenáct a půl kilogramu, a to i na oblast hlavy," zní v obžalobě, kterou v pátek na Krajském soudě zmínila Řepková.

Kromě toho na pátečním jednání u Krajského soudu zazněly čtené výpovědi dalších svědků a znalecké posudky z oboru toxikologie. Jednotlivé popisy svědků se však v několika bodech rozcházejí. Například muž, který byl v tramvaji cestou na ohňostroje spolu s hlučící skupinou a s jejími členy se zná, potvrdil, že obžalovaný Ukrajinec dostal po vystoupení z tramvaje od jednoho z jeho kamarádů ránu do čelisti.

Muž měl na hlavě masku

„Nahoře v kopečku to pak začalo být tvrdší, začali se zase žduchat a zase tam padaly rány. Ukrajinci podal nůž druhý Ukrajinec," vypověděl svědek. Verzi o tom, že by nůž obžalovanému někdo podal, nikdo další neuvedl. Obžalovaný tvrdí, že jej měl celou dobu u sebe, protože si jej na přehradu vzal k nakrájení svačiny. Policisté později nůž našli u obžalovaného v pouzdře.

Žena, která na ohňostroje mířila ve skupině spolu s obžalovaným, zase popsala, že se spolu s přáteli snažili obžalovaného před útoky druhé skupiny bránit. „Když jsme si mysleli, že je konflikt u konce, tak jsme pokračovali od zastávky pryč. Najednou se před námi objevili zase dva muži a snažili se udeřit obžalovaného. Pak jsem si všimla, že je u mě třetí muž, a že má na hlavě masku. Měl hrozné oči s popraskanými cévkami a strašně jsem se bála," řekla žena.

Podle toxikologického posudku měl jeden z mužů, kteří měli na sedmatřicetiletého cizince u tramvajové zastávky Přístaviště útočit, v krvi koncentraci ethanolu ve výši 0,66 gramů na kilogram. Krevní odběry potvrdily také přítomnost pervitinu. „Hodnocení výsledného účinku látek je obtížné. Obecně se uvádí, že výsledný účinek kombinace jakýchkoliv návykových látek na chování je vysoce individuální a nepředvídatelný," píše znalec v posudku

Obžalovaný Ukrajinec měl v krvi 1,17 gramů ethanolu na kilogram. To lze podle znalce hodnotit jako stav mírné opilosti. Žádné další omamné, psychotropní či léčivé látky v jeho krvi nebyly.

Další dokazování před Krajským soudem v Brně ve věci obžaloby Ukrajince z vraždy nebude. Čtení závěrečných řečí je odročeno na prvního března. Ve stejný den by pak měl padnout i rozsudek.