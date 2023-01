Druhý dubnový den roku 2015 se členové gangu po předchozím vytipování prodejny vydali do centra Brna, kde klenotnictví v Rašínově ulici vyloupili. „Norkus a další spolupachatelé v době kolem třetí odpoledne přepadli prodejnu tak, že po vstupu pod pohrůžkou falešné střelné zbraně přinutili prodavače zalehnout na podlahu, následně sekerou rozbili dvířka skleněných vitrín a z těchto odcizili čtyřiatřicet hodinek v ceně přesahující čtyři miliony korun,“ popisoval loupež státní zástupce Milan Richter.

Zločinecké uskupení řádilo před osmi lety na území vícero států, do potíží se zákonem se mladý Norkus dostal na rodné Litvě, v Německu, Itálii, Švýcarsku a v Česku. Státní zástupce Milan Richter při hlavním líčení uvedl, že měl gang čítat zhruba dvacítku členů, další lidé pak zajišťovali odbyt nakradeného zboží. „Rozbitím dvířek a dalšího vybaveni způsobili lupiči škodu přesahující sto padesát tisíc korun. Tim obžalovaný spáchal zločin loupeže ve prospěch organizované zločinecké skupiny a přečin poškození cizí věci ve prospěch organizované zločinecké skupiny,“ pokračoval Richter ve čtení obžaloby.

Ukradl hodinky za čtyři miliony, teď ho čeká sedm let ve vězení a vyhoštění

Středeční hlavní líčení provázela řada komplikací, především kvůli neschopnosti obžalovaného porozumět soudci a následně překladateli. Ačkoliv byl podle jeho obhájce alespoň třikrát seznámen s možností uzavřít dohodu o vině a trestu, zájem Norkus ani jednou neprojevil. Jeho obhájce současně uvedl, že na něj obžalovaný mnohdy působil dojmem, jako by byl myšlenkami nepřítomný. „Já necítím vinu, protože jsem hodinky nekradl. Nesouhlasím s ničím. Chtěl bych dosáhnout dohody o vině a trestu, ale žádné prohlášení učinit nechci. Využívám svého práva a nebudu vypovídat,“ protiřečil si ve výpovědi obžalovaný Litevec, který byl v době loupeže sotva plnoletý. Nynější věk nedokázal během hlavního líčení určit. Nevěděl, zda je mu šestadvacet, nebo devětadvacet let.

Soudce Aleše Novotného však Norkusovy odpovědi nepřesvědčily, konfrontoval jej proto s jeho vlastním tvrzením z přípravného řízení, kdy vysvětloval, jak se loupež měla z jeho pohledu odehrát. „Na otázku, jestli se podílel na loupežném přepadení klenotnictví v Brně, odpověděl, že ano. Uvedl, že dorazil sám z Litvy. Dále řekl, že se mu prostě zachtělo hodinek značky Rolex a Breitling, což bylo důvodem loupeže. Na otázku, jak to udělal, řekl, že neměl peníze, chtěl získat hodinky a prodat je nebo si je nechat. Poté vypověděl, že uviděl obchod s hodinkami, pomocí sekery se dostal do vitríny, pak sedl do auta a jel na Litvu. Soudem byl upozorněn na to, že jeho údaje zjevně nejsou stejné jako realita, proto požádal o odložení výslechu a v tom dalším již odmítl vypovídat,“ popisoval skutečnost soudce Novotný.

Část gangu zamířila do vězení

Jedním ze členů zločinecké skupiny, kterého brněnský krajský soud poslal již před časem do vězení, byl Martynas Aleksandravicius. Ten obžalovaného znal minimálně od předchozí loupeže. „Poté z místa odjeli a přes Rakousko, kde je ve vozidle kontrolovali policisté, dojeli na začátku dubna do Brna. Jeden z mužů už měl adresu prodejny, v průběhu dne zašel do obchodu a koupil tam pytle, kladivo a věci na loupež. Pak i maketu pistole, která měla vypadat jako opravdová,“ četl soudce Aleš Novotný ze soudního spisu.

V Rajhradě shořela chata. Záchranáři měli v péči dva muže

Aleksandravicius tehdy zároveň vylíčil, jakým způsobem přepadení konkrétně proběhlo. „Když tam Aleksandravicius přišel a vytáhl zbraň, přišli za ním ostatní, rozbili vitríny a zadrželi prodavačky. On sledoval čas na telefonu a po minutě řekl, aby všichni opustili prodejnu. Norkus tam zůstal ještě asi další minutu a pak odešel. Jak přesně se následně setkali, si již odsouzený nevybavuje. Dále potvrdil, že při loupežích používali bundy, které ale následně vyhazovali,“ dodal Novotný.

V přípravném jednání získal dříve odsouzený Litevec status spolupracujícího obviněného. V pátrání pomohly policistům krátce po loupeži kamerové záznamy, za mřížemi si nyní odpykává sedmiletý trest. Poté jej čeká vyhoštění ze země, poškozeným musí rovněž zaplatit škodu přesahující milion korun. Krajský soud v Brně se ve středu zabýval především ponecháním šestadvacetiletého Karolise Norkuse ve vazbě. Soudní senát v čele s Alešem Novotným vyjádřil obavu z útěku obžalovaného a také z dalšího páchání trestné činnosti, proto jej ve vazbě ponechal. V případě prokázání viny hrozí obžalovanému až dvanáct let ve vězení.