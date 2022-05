Podle informací ČTK obviněný působil u Krajského soudu v Brně. S dívkou si údajně dlouhodobě psal a následně ji i navštěvoval. Od poloviny loňského roku je postaven mimo službu. Na podzim podala kvůli případu tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na soudce kárnou žalobu.

Není ale jisté, zda kauza u městského soudu zůstane, vzhledem k tomu, že dotyčný soudce působil u soudu v Brně. "Zdejší soud obdržel obžalobu v této věci. Současně s obžalobou byl podán také návrh na odnětí a přikázání věci a spis je nyní předložen KS (krajskému soudu) v Brně k rozhodnutí o tomto návrhu," napsala mluvčí městského soudu Petra Hovorková.

Noční můra

Soudce se podle vyšetřovatelů předloni v létě dostal k nezletilé dívce prostřednictvím svého povolání. Následně si s ní začal dopisovat přes sociální sítě a dívku také opakovaně navštěvoval, a to i přes upozornění lidí z jejího okolí, že to není vhodné. Muž se posléze údajně pokusil dívku donutit k sexu, což se ale nestalo. Soudce loni Deníku N potvrdil, že obviněný je, odmítl ale, že trestné činy spáchal.

"Sám nevím, co za tím je. Nic takového jsem neudělal, připadám si jako postava z románu Franze Kafky. Nevím, co si o tom myslet, připadám si jako ve zlém snu. Na nikoho jsem nikdy sexuální nátlak nedělal. Co nashromáždila policie, se nezakládá na pravdě. Víc k tomu říkat nechci, pro mě je to dlouhodobá noční můra," sdělil soudce.

Případem brněnského soudce se budou primárně zabývat kriminalisté a trestní justice, teprve později by teoreticky mohlo přijít na řadu kárné řízení. V kárném řízení se mohou soudci zodpovídat i z prohřešků, které nedosahují intenzity trestného činu. Nejčastěji jde o průtahy, ale důvodem může být i nevhodné chování, které ohrožuje pověst justice a důvěru veřejnosti v nezávislé soudní rozhodování. Nejpřísnějším postihem v kárném řízení je zbavení taláru.

Stejný soudce však čelí ještě jiné kárné žalobě. Podal ji předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy kvůli tomu, že soudce řádně neplnil oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů. Kárný senát by měl žalobu projednat v červnu, už jednou však termín rušil a odkládal.