Začátek prosince loňského roku, brněnská ulice Karásek, půl páté odpoledne. Skupina pracovníků se právě vrátila z Bílovic nad Svitavou, kde ořezávali větve u kolejiště. Odpolední popíjení u práce několika z nich vyvrcholilo v hádku o dva tisíce korun. Padla facka a vyprovokovaný řemeslník za to bodl svému kolegovi do břicha z boku pětadvaceticentimetrový pilník na motorovou pilu. Oběma mužům bylo v té době okolo třiceti let.