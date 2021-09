Závěrečné řeči přednesli v úterý rovněž samotní obžalovaní. Někdejší místostarosta Brna-středu Jiří Švachula v ní popřel, že by se jakékoliv trestné činnosti dopustil, stejně se vyjádřili také Kalášek s Trunečkou a podnikatel Jiří Hos. Jednatel firmy Kros-stav Lubomír Smolka, jenž figuruje mezi obžalovanými, přiznal uplácení. „Před šesti lety nastalo mé fatální selhání, když jsem přistoupil na podmínky, které mi zadal spoluobžalovaný Pavel Ovčarčin. Velmi toho lituji, odnesla to rodina i přátelé,“ konstatoval Smolka.

Podobně argumentoval také obhájce obžalovaného podnikatele Ivana Trunečky, podle nějž se žalobkyně opírala především o El-Talabaniho výpověď a údajnou manipulaci s veřejnými zakázkami. „Nebyl však proveden ani jeden důkaz, který by tuto skutečnost prokázal. Ani jeden svědek, ani jeden listinný materiál,“ podotkl Trunečkův obhájce. Současně poukázal na fakt, že Trunečka v žádném z přehrávaných odposlechů nemluvil osobně, vyjadřovalo se o něm pouze jeho okolí.

