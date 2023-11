Podle rozhodnutí vrchního soudu by tak měla okradené pacienty odškodnit nemocnice . „Obžalovaná se zmíněné trestné činnosti dopustila v souvislosti s výkonem a plněním svých pracovních povinností. Odpovědnost za případnou škodu proto nese Psychiatrická nemocnice Brno," uvedl v rozhodnutí z předloňského listopadu předseda senátu Ivo Lajda.

Okradený bývalý pacient O. K. se proto na nemocnici obrátil s žádostí o náhradu škody. Mimo jiné poslal i návrh na mimosoudní vyrovnání. Nemocnice mu ale požadovaných více než sto sedmdesát tisíc korun vydat odmítla. „Snaží se sázet na to, že je člověk slaboduchý a nemá zastání nebo někoho, kdo by mu pomohl," řekl muž.

Zástupci nemocnice se platbě brání všemožnými prostředky. Například argumentují tím, že by měla odpovědnost nést přímo Formánková, a to navzdory opačnému rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci. Mimo to měli podle nemocnice pacienti vyvinout úsilí a sami si peníze hlídat. Na Psychiatrickou nemocnici Brno proto podal O. K. žalobu. „To je naprosto absurdní, aby si člověk, který je hospitalizován v psychiatrické nemocnici a užívá léky, hlídal finanční toky," podotknul advokát okradeného pacienta Marek Matula.

Soudní líčení mezi okradeným O. K. a psychiatrickou nemocnicí začalo ve středu. Soudkyně Petra Filová ale vyzvala obě strany k doplnění důkazů. Na straně okradeného O. K. to znamená rozlišení svých dnes už šest let starých podpisů od těch, které zfalšovala Formánková. Jednání proto bude pokračovat až na konci února příštího roku.

Ředitel nemocnice Pavel Mošťák se k případu odmítl vyjádřit. „Než rozhodne soud, tak to nechci komentovat," odpověděl stručně Mošťák na dotazy redaktorky. Mimo jiné odmítl sdělit i to, zda nemocnice již odškodnila některé z ostatních třiadvaceti okradených pacientů.

Formánková okrádala pacienty od začátku roku 2013 skoro pět let. Od některých si dokonce peníze přímo půjčovala, zatímco za jejich zády falšovala podpisy a plenila jejich účty. „Vystupovala vždy profesionálně a spolehlivě. Chovala se přátelsky," vzpomínal na Formánkovou O. K. Ta většinu ze získaných peněz prohrála na automatech, na kterých byla dle svých slov závislá.