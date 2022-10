Záležitost se týká kauzy s přidělováním městských bytů. „Pokud nám bývalá předsedkyně seznam poskytne, tyto byty okamžitě prověříme. Pokud se ukáže, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací žadatelů, vyzveme je k vrácení bytů a podnikneme další potřebné právní kroky," uvedl starosta městské části Brno-střed za ODS Vojtěch Mencl. Spilková se však ohrazuje proti tomu, že by měla něco dokládat a nesouhlasí ani s tím, do jaké pozice ji vedení radnice staví. „My jsme whistlebloweři, kteří upozorňovali na to, že se tam děje něco špatného a my nemáme povinnost dokládat seznam něčeho. Ať doloží radnice, že všechno bylo v pořádku. Ten narativ, který je z jejich úrovně veden, je bizarní, protože podle něj to, že se něco špatného dělo, není chyba těch, kdo tam kradli, ale těch, kdo to kontrolovali, protože to kontrolovali málo. Ale kdo je ve vazbě? Pan Bradáč, nebo my?“ sdělila Deníku Spilková.

Vedení radnice vadí, že Spilková do médií uvedla, že se mělo jednat o byty, u kterých měla opozice upozorňovat na nesrovnalosti. Podle něj se totiž nic takového nedělo. „V uplynulých dvou letech se kontrolní výbor zabýval pouze třemi podněty, které se týkaly přidělení bytů, a všechny byly uspokojivě vyřešeny. Jestliže nyní paní předsedkyně přichází do médií s vyjádřením o dalších třiceti až čtyřiceti bytech, u kterých má spolu s dalšími zástupci opozice podezření na manipulaci, je na místě otázka, proč se kontrolní výbor kontrolou přidělení těchto bytů nezabýval nebo nedal podnět ke kontrole jinému orgánu městské části, například starostovi nebo radě městské části, aby mohla být zjednána náprava a zabráněno možným škodám,“ komentoval Mencl.

Kauza přidělování bytů v Brně: policie zajistila majetek obviněného Červinky

Podle Spilkové ale na straně radnice nebyla vůle nastalou situaci řešit. Obrátila se tak tedy přímo na policii. „Kontrolní výbor se nějakými podněty zabýval. Ve chvíli, kdy jsem však měla podezření, že ty věci jsou natolik závažné, a zároveň jsem věděla, že vedení radnice není ochotno s tím nic systémově dělat, naopak nám opakovaně říkali, že to není naše kompetence, že se tím nemáme zabývat, šla jsem rovnou za vyšetřovateli. To je myslím ta správná platforma. Na kontrolním výboru se nějaké podněty řešily, ale na základě jejich nezájmu o tuhle problematiku a dlouhodobého ignorování závažnosti situace, jsem vyhodnotila, že už to nebudu řešit primárně s nimi, ale s Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Udělala jsem to, co v danou chvíli a v dané situaci bylo vhodné, což je řešení v trestně-právní rovině,“ nechala se slyšet Spilková.

Ta si navíc není jistá, jestli by bylo možné seznam bytů v současné době poskytnout, a to z důvodu probíhajícího vyšetřování. Je však ochotna se se zástupci vedení radnice sejít. „Ráda řeknu, kde konkrétně jsme viděli chyby, kde jsou momenty korupčního potenciálu a kde máme nějaká podezření, ale co se týče seznamu konkrétních bytů se budu muset ještě poradit s vyšetřovateli, protože oni ten seznam mají k dispozici a je možné, že je součástí nějakého dalšího vyšetřování, takže nevím, jestli bude teď možné ho poskytovat dál. Součástí spisu je sice aktuálně sedm konkrétních bytů, to ale neznamená, že se neprověřují další a já to nemůžu nějakým způsobem narušit,“ dodala.

Dopady nelegálního přidělování bytů na Brně-středu: odvolali stíhaného Bradáče

Oddělení vnitřního auditu a kontroly bylo podle informací radnice městské části Brno-střed pověřeno zahájit operativně zařazené audity zaměřené na prošetření procesu přidělení bytů. Zahájilo rovněž systémový audit, jehož předmětem je identifikace a snížení rizik při přidělování bytů ve správě městské části Brno-střed, a audit na základě informací, které úřad dosud získal od Policie ČR.