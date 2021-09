„Dvakrát vnikl do sklepů, kde vzal jízdní kolo a elektrokoloběžku. Největší úlovek byl ten poslední, kdy v prodejně v nočních hodinách odcizil příruční pokladničku s finanční hotovostí přes třicet tisíc korun,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Alena Cejnková.

Zloděj se většinou násilným způsobem snažil vloupat do různých prodejen, sklepů nebo restaurací, škodu však způsoboval pouze poškozením, nic hodnotného se mu nepovedlo ukrást.

/VIDEO/ Bezprostředně po vloupání do prodejny v brněnské ulici Milady Horákové zadrželi před několika dny policisté osmatřicetiletého recidivistu, který chtěl z obchodu ukrást příruční pokladničku s hotovostí v hodnotě víc než třicet tisíc korun. Za poslední měsíc má podobných činů na svědomí nejméně jedenáct, hrozí mu tři roky za mřížemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.