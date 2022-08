„Okamžitě zastavil, shýbl se k němu a se zjištěním, že žije, obratem zavolal na tísňovou linku 155. Spícího jednatřicetiletého muže po chvíli dokázal probudit a snažil se ho dostat do bezpečí na chodník. Ležící muž byl ale zřejmě pod vlivem drog a řidičově snaze nebyl téměř vůbec nápomocen,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šoba.

I když ho prý šofér dokonce prosil, aby počkal na příjezd sanitky, náhle se k zachránci začal chovat agresivně, nadával mu a strhl ho na zem. „Pak řidiče údajně ještě udeřil do obličeje, ale to už dorazili záchranáři a také strážníci, kteří dalšímu napadání mu zabránili. Zraněný řidič měl po incidentu bouli na hlavě a po těle drobné šrámy, a tak ho zdravotníci po prvotním ošetření odvezli sanitkou do nemocnice. Podezření z přestupku proti občanskému soužití dořeší správní orgán,“ dodal Šoba.