Hlídka proto přivolala záchranáře, kteří muže po prvotním vyšetření převezli sanitkou do psychiatrické nemocnice. Pro podezření ze spáchání trestného činu předali strážníci případ republikovým policistům.

Na osmatřicetiletého muže upozornila žena poté, co začal demolovat vybavení bytu. Aby strážníci předešli hrozícímu nebezpečí, nahého muže stojícího v předsíni spoutali. „Posléze zjistili, že jsou v rodině dlouhodobé spory a uslyšeli i přiznání, že podlahu pokoje skutečně polil benzínem ve snaze byt podpálit. Zároveň připustil, že se léčí s psychickými problémy,“ vysvětlila v pondělí mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Silný zápach hořlaviny cítili strážníci v neděli odpoledne po příjezdu do bytu v brněnských Žabovřeskách už v chodbě, rychle proto vyrazili dovnitř. Na nebezpečného výtržníka upozornila hlídky městské policie jeho příbuzná. Rozlíval kolem sebe benzín, chtěl podpálit dům a údajně i skoncovat se životem.

