Lupiče, který s nožem v ruce přepadl prodejnu v Ivančicích, po třech měsících dopadli jihomoravští policisté. Ukázalo se, že jde o pachatele, který byl před nedávnem dokonce odsouzen za jiný čin.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Do prodejny v Ivančicích vtrhl lupič v polovině loňského listopadu. Prodavačce při přepadení řekl, že to dělá nerad, ale musí. Ohrožoval jí přitom nožem. „Z prodejny odešel se skoro patnácti tisíci korunami. Kriminalisté z územního odboru Brno venkov získali řadu informací, které je dovedly k pachateli. Po zadržení putoval rovnou do vězení," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.