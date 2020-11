Minimálně sedm silných ran do hlavy a zlomení čelist. Tyto zranění měl svojí přítelkyni v způsobit Vratislav Vrba loni v září v garáži v brněnských Židenicích dvoukilovou železnou tyčí. Muž je obviněný z pokusu o vraždu. Případ ve čtvrtek dál projednával Krajský soud v Brně.

Obžalovaný Vratislav Vrba. | Foto: Ondřej Mareček

Vrba svou výpověď několikrát pozměnil a hrubé napadení kovovou tyčí odmítá. Podle něj se pohádali a porvali, ale vážná zranění přítelkyni nezpůsobil. Zdůraznil také, že v prostoru garáže nebyl dostatek prostoru na takové pohyby. Zmínil také, že žena napadla jeho. Konflikt mezi nimi prý vyvolalo, že hodil do kanálu její drogy, jinak by se hádka nestala. „Když z dílny odcházela, nebyla od krve, nevím, kam pak šla a kde k tomu přišla,“ popsal obžalovaný, co se mělo po roztřžce dít.