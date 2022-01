Starosti nadělal brněnským strážníkům i kolemjdoucím v pátek kolem čtvrté odpoledne mladý muž, který posilněn alkoholem a marihuanou vyhrožoval skokem z hradeb Denisových sadů. „Mluvil prý o sebevraždě a utrženým dnem plechovky od piva si zkoušel pořezat ruku a zápěstí. Naštěstí ho včas našli strážníci, kterým po chvíli přiznal, že kvůli osobním problémům uvažoval i nad skokem z hradeb. Nadýchal přes dvě promile a skončil v péči zdravotníků,“ popsal situaci mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Předvést strážníkům svoji sílu se rozhodl opilý třicátník v parku u zastávky Skácelova. Když k ležícímu muži krátce před sedmou večer přišla hlídka, začal se chovat velmi agresivně a na jednoho ze strážníků se přitom vrhal v úmyslu ho povalit na zem. „Skončil v poutech a se dvěma a půl promile zamířil za asistence hlídky k vystřízlivění na záchytnou stanici,“ uvedl v pátek večer Šoba.

Brňané přivítali na náměstí Svobody nový rok. Podívejte se, jak to tam vypadalo

Téměř dvě stovky případů řešily mezi šestou večer a šestou ráno policejní jednotky na jihu Moravy. Šest řidičů jelo pod vlivem alkoholu nebo drog. Šofér na Břeclavsku měl k pozitivnímu testu na alkohol i drogy ještě zákaz řízení. Cizinec na Blanensku pro změnu neměl ani řidičské oprávnění. V Boskovicích zase zaujal policejní hlídku svou jízdou cyklista, který nadýchal dvě promile.

Krátce před půlnocí se policisté zabývali spory o pyrotechniku. Na služebně tak skončil agresor pod vlivem alkoholu, který poškozeného při jednom vyhroceném sporu dokonce kousnul do ruky. „Pozorný taxikář zase v brněnských Obřanech navedl policisty za vozidlem, které přejelo do protisměru a způsobilo drobnou dopravní nehodu. To, že řidič nezvládl řízení měl na svědomí alkohol, při dechové zkoušce s výsledkem přes dvě promile může počítat se stíháním za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ podotkl policejní mluvčí Pavel Šváb.