V noci a na vlastní pěst se rozhodla skupina pěti lidí z Brna prozkoumat Znojemské podzemí. Dopadli je strážníci, dostali pokutu po pětistovce.

Expozice ve znojemském podzemí. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Informaci sdělila v úterý mluvčí znojemské městské policie Eva Smutná. „V pátek po deváté hodině večer byla Městská policie Znojmo požádána o součinnost při kontrole části znojemského podzemí z důvodu vniknutí cizích osob do prostor podzemí. Hlídky se rozdělily společně s pracovníky znojemského podzemí do dvou skupin. Jedna z nich narazila na pět osob v blízkosti vchodu do podzemí na Václavském náměstí. Osoby ve věku 29 až 37 let prokázaly strážníkům svoji totožnost. Za porušení vládního nařízení zákazu nočního vycházení, dostal každý z nich od strážníků pokutu pět set korun,“ uvedla Smutná.