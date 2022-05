„Jednatřicetiletá žena si vyšla s kamarádkami do restaurace a pak na diskotéku. Ovšem od jisté doby si nedokázala vůbec vzpomenout, co se přihodilo a zřejmě to nebylo z důvodu požitého alkoholu. Z kamerových záznamů vyšlo najevo, že žena odcházela z podniku s neznámým mužem. Jiný muž ji pak prý našel ležet na zemi, naložil ji do vozidla a odvezl na služebnu městské policie,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.